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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар замер, а евро подешевело: курс валют на 18 сентября

Национальный банк Украины на пятницу, 18 сентября, оставил неизменным курс гривны к доллару.

Таким образом курс на сегодня составляет 28,11 грн/$1.

Также украинская волюта подорожала на 21 копейку относительно евро. Этот курс на 18 сентября составляет 33,17 грн/€1.

Курс валют на 18 сентября:

  • $1 — 28,1127 грн;
  • €1 — 33,1744 грн;
  • 1 польский злотый — 7,4388 грн;
  • 10 российских рублей — 3,7406 грн.

Читайте: Шмыгаль дал прогноз курса доллара до конца 2020 года

Курс валют НБУ на 18 сентября 2020 в Украине

Прогноз курса доллара на конец года

В конце года можно будет рассчитывать на курс гривны к доллару близкий к тому, который устанавливается в последнее время.

Согласно прогнозу Минэкономики Украины, в конце 2020 года курс доллар составит 28,3 грн/1$.

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