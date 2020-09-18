Курс валют НБУ на 18 сентября 2020 в Украине

Национальный банк Украины на пятницу, 18 сентября, оставил неизменным курс гривны к доллару.

Таким образом курс на сегодня составляет 28,11 грн/$1.

Также украинская волюта подорожала на 21 копейку относительно евро. Этот курс на 18 сентября составляет 33,17 грн/€1.

Курс валют на 18 сентября:

$1 — 28,1127 грн;

€1 — 33,1744 грн;

1 польский злотый — 7,4388 грн;

10 российских рублей — 3,7406 грн.

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Прогноз курса доллара на конец года

В конце года можно будет рассчитывать на курс гривны к доллару близкий к тому, который устанавливается в последнее время.

Согласно прогнозу Минэкономики Украины, в конце 2020 года курс доллар составит 28,3 грн/1$.