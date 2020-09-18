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Факты / Украина / Общество

Хасиды массово покидают украинско-белорусскую границу

Хасиды утром 18 сентября начали массово покидать украинско-белорусскую границу.

Еврейский Новый год Рош ха-Шана большинство паломников будут праздновать в Беларуси, поскольку украинская сторона не пропускает хасидов через границу, чтобы они посетили Умань, где похоронен их духовный наставник Ребе Нахмана, из-за угрозы ухудшения эпидемиологической ситуации и увеличения количества больных коронавирусом.

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17 сентября паломников из Израиля, которые находятся на украинско-белорусской границе, призвали вернуться домой, поскольку Украина не будет давать разрешения на въезд для хасидов.

С соответствующим заявлением обратился министр по делам высшего образования Израиля Зеев Элькин.

Он отметил, что власти страны сделали все для того, чтобы обеспечить им возможность попасть в Украину и добраться до Умани, однако получили отрицательный ответ.

МВД Украины напомнил, что до 28 сентября страна закрыла свои границы для иностранцев из-за пандемии коронавируса и паломники-хасиды не является исключением.

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