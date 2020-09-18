На 18 сентября коронавирус в Украине подтвердили еще у 3 228 человек.

С начала пандемии Covid-19 количество инфицированных в стране достигло 169 472.

За последние сутки умерли 68 украинцев, а в целом – 3 468 пациентов.

Справиться с последствиями инфекции удалось 75 486 больным, за день выздоровели еще 1 573 украинца.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Антилидеры по количеству новых случаев: Харьковская (+349), Одесская (+322) и Тернопольская (+311) области, а также Киев, где заболел еще 291 человек.

Коронавирус в регионах:

Винницкая обл – 5 114 (+75)

Волынская обл – 6 689 (+96)

Днепропетровская обл – 3 765 (+112)

Донецкая обл – 2 313 (+41)

Житомирская обл – 4 774 (+118)

Закарпатская обл – 9 031 (+100)

Запорожская обл – 2 748 (+75)

Ивано-Франковская обл – 12 031 (+175)

Кировоградская обл — 967 (+16)

г. Киев – 18 740 (+291)

Киевская обл – 7 476 (+134)

Львовская обл – 17 869 (+205)

Луганская обл — 706 (+17)

Николаевская обл – 2 320 (+68)

Одесская обл – 10 924 (+322)

Полтавская обл – 1 390 (27)

Ровенская обл – 10 917 (+120)

Сумская обл – 2 807 (+83)

Тернопольская обл – 10 705 (+311)

Харьковская обл – 14 264 (+349)

Херсонская обл — 766 (+29)

Хмельницкая обл – 4 339 (+141)

Черновицкая обл – 12 793 (+153)

Черкасская обл – 2 891 (+71)

Черниговская обл – 3 133 (+99).

Как в регионах соблюдают самоизоляцию:

Львов – 18,32%;

Киев – 17,85%;

Черновцы – 16,56%;

Ужгород – 15,89%;

Ивано-Франковск – 15,38%.

Коронавирус 17 сентября

17 сентября в Украине был очередной антирекорд – 3 584 новых случая Covid-19.

А в целом вчера было 166 244 инфицированных.

В результате осложнений за день умерли 60 человек, при этом выздоровели 1 589 украинцев.