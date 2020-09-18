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Факты / Украина / Общество

Количество случаев Covid-19 в Украине приблизилось к 170 тыс., динамика негативная

На 18 сентября коронавирус в Украине подтвердили еще у 3 228 человек.

С начала пандемии Covid-19 количество инфицированных в стране достигло 169 472.

За последние сутки умерли 68 украинцев, а в целом – 3 468 пациентов.

Справиться с последствиями инфекции удалось 75 486 больным, за день выздоровели еще 1 573 украинца.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Антилидеры по количеству новых случаев: Харьковская (+349), Одесская (+322) и Тернопольская (+311) области, а также Киев, где заболел еще 291 человек.

Коронавирус в регионах:

  • Винницкая обл – 5 114 (+75)
  • Волынская обл – 6 689 (+96)
  • Днепропетровская обл – 3 765 (+112)
  • Донецкая обл – 2 313 (+41)
  • Житомирская обл – 4 774 (+118)
  • Закарпатская обл – 9 031 (+100)
  • Запорожская обл – 2 748 (+75)
  • Ивано-Франковская обл – 12 031 (+175)
  • Кировоградская обл — 967 (+16)
  • г. Киев – 18 740 (+291)
  • Киевская обл – 7 476 (+134)
  • Львовская обл – 17 869 (+205)
  • Луганская обл — 706 (+17)
  • Николаевская обл – 2 320 (+68)
  • Одесская обл – 10 924 (+322)
  • Полтавская обл – 1 390 (27)
  • Ровенская обл – 10 917 (+120)
  • Сумская обл – 2 807 (+83)
  • Тернопольская обл – 10 705 (+311)
  • Харьковская обл – 14 264 (+349)
  • Херсонская обл — 766 (+29)
  • Хмельницкая обл – 4 339 (+141)
  • Черновицкая обл – 12 793 (+153)
  • Черкасская обл – 2 891 (+71)
  • Черниговская обл – 3 133 (+99).

Карта коронавірусу в Україні 18 вересня

Как в регионах соблюдают самоизоляцию:

  • Львов – 18,32%;
  • Киев – 17,85%;
  • Черновцы – 16,56%;
  • Ужгород – 15,89%;
  • Ивано-Франковск – 15,38%.

Коронавирус 17 сентября

17 сентября в Украине был очередной антирекорд – 3 584 новых случая Covid-19.

А в целом вчера было 166 244 инфицированных.

В результате осложнений за день умерли 60 человек, при этом выздоровели 1 589 украинцев.

Источник: СНБО

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