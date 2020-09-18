На 18 сентября коронавирус в Украине подтвердили еще у 3 228 человек.
С начала пандемии Covid-19 количество инфицированных в стране достигло 169 472.
За последние сутки умерли 68 украинцев, а в целом – 3 468 пациентов.
Справиться с последствиями инфекции удалось 75 486 больным, за день выздоровели еще 1 573 украинца.
Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19
Антилидеры по количеству новых случаев: Харьковская (+349), Одесская (+322) и Тернопольская (+311) области, а также Киев, где заболел еще 291 человек.
Коронавирус в регионах:
- Винницкая обл – 5 114 (+75)
- Волынская обл – 6 689 (+96)
- Днепропетровская обл – 3 765 (+112)
- Донецкая обл – 2 313 (+41)
- Житомирская обл – 4 774 (+118)
- Закарпатская обл – 9 031 (+100)
- Запорожская обл – 2 748 (+75)
- Ивано-Франковская обл – 12 031 (+175)
- Кировоградская обл — 967 (+16)
- г. Киев – 18 740 (+291)
- Киевская обл – 7 476 (+134)
- Львовская обл – 17 869 (+205)
- Луганская обл — 706 (+17)
- Николаевская обл – 2 320 (+68)
- Одесская обл – 10 924 (+322)
- Полтавская обл – 1 390 (27)
- Ровенская обл – 10 917 (+120)
- Сумская обл – 2 807 (+83)
- Тернопольская обл – 10 705 (+311)
- Харьковская обл – 14 264 (+349)
- Херсонская обл — 766 (+29)
- Хмельницкая обл – 4 339 (+141)
- Черновицкая обл – 12 793 (+153)
- Черкасская обл – 2 891 (+71)
- Черниговская обл – 3 133 (+99).
Как в регионах соблюдают самоизоляцию:
- Львов – 18,32%;
- Киев – 17,85%;
- Черновцы – 16,56%;
- Ужгород – 15,89%;
- Ивано-Франковск – 15,38%.
Коронавирус 17 сентября
17 сентября в Украине был очередной антирекорд – 3 584 новых случая Covid-19.
А в целом вчера было 166 244 инфицированных.
В результате осложнений за день умерли 60 человек, при этом выздоровели 1 589 украинцев.