Можно ли штрафовать президента Украины

Пленум Верховного суда обратился к Конституционному суду с просьбой официального толкования по поводу возможного привлечения президента Украины к административной ответственности за совершение административного нарушения во время выполнения полномочий.

Постановление уже принял пленум Верховного суда в пятницу.

За подачу конституционного представления проголосовали 144 судей, присутствующих на пленуме, только двое судей были против.

Что стало поводом к такому решению

3 июня во время визита в Хмельницкий Зеленский с делегацией выпил кофе в местной кофейне, которая, согласно постановлению Кабмина, не могла принимать посетителей в помещении минимум до 5 июня.

10 июня после проверки полицейские составили административные материалы за нарушение правил карантина.

19 июня Хмельницкий городской районный суд рассмотрел дело и усомнился в возможности привлечения главы государства к юридической ответственности из-за его неприкосновенности.

В связи с этим суд постановил связаться с председателем Верховного суда для принятия решения об обращении в Конституционный суд Украины, чтобы понять, можно ли привлекать президента к ответственности.

В то же время Хмельницкий суд оштрафовал на 17 тыс. грн за нарушение правила карантина руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, главу Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета, мэра Хмельницкого Александра Симчишина и частного предпринимателя Андрея Мельниченко, которые в тот день тоже пили кофе с Владимиром Зеленским.