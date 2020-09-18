Киевлянин просит суд обязать Кабмин обеспечить его бесплатными масками

Житель Киева через иск в суд хочет обязать Кабинет министров Украины бесплатно обеспечить его защитными медицинскими масками на период карантина в стране.

Иск поступил в Окружной административный суд Киева.

— Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску жителя столицы в Кабинет Министров Украины, — говорится в сообщении ОАСК.

Читайте: Сделала замечание из-за отсутствия маски: в Сумах пассажирка избила кондуктора

Киевлянин считает, что правительство незаконно не обеспечивает его медицинскими масками во время карантина из-за распространения коронавируса.

По его словам, отказ в обеспечении такими средствами защиты является противоправным, поскольку льготные категории граждан Украины должны иметь лекарственные средства и медицинские средства защиты во время пандемии бесплатно.

ОАСК принял рассматривать дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание по делу на 30 октября 2020 года.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 18 сентября в Украине зафиксировали 3 228 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших составляет 169472 человека.

За последние сутки умерли 68 украинский, а в целом — 3468 пациентов. Вылечиться удалось 75486 больным, за день выздоровели еще 1573 украинском. Наибольшее количество больных в Харьковской области — 349, Одесской — 322, Тернопольской — 311.

Источник: ОАСК