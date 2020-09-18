Местные власти и выборы: Зеленский назвал виновников вспышки Covid-19

Владимир Зеленский считает, что из-за проведения в Украине местных выборов произошла вспышка коронавируса, потому местная власть поощряет людей нарушать карантин.

Во время поездки в Тернопольскую область он отметил, что сначала Украина благодаря жесткому карантину смогла остановить распространение коронавируса, но после этого начались “политические игры”, и кое-где местные власти начали “воевать с центральной”.

— Считаю, что если бы не местные выборы, и говорю вам откровенно, заболеваний бы у нас было меньше. Я говорю вам правду. И если мэр выходит и говорит: я считаю, что власть переоценивает сложность ситуации, я считаю, что ничего страшного, я считаю, что можно день города проводить и собирать по 20-30 тыс. человек. Люди же видят, ориентируются и люди себя так ведут. Поэтому ответственность именно на таком руководстве, — подчеркнул Зеленский.

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Всего в Украине за все время эпидемии коронавируса заболевания обнаружили у 169 472 человек, из них выздоровели 75 486 пациентов, а 3 468 — умерли от осложнений. 90 518 человек продолжают лечиться от Сovid-19.

Как работает деление Украины на зоны

Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 октября. Все области разделили на четыре карантинные зоны — зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Это сделали для того, чтобы в зависимости от ситуации в регионе, усиливать или ослаблять карантин.

Каждая зона карантина имеет свои ограничения, которые можно просмотреть в нашем материале.

Источник: Владимир Зеленский