Министерство здравоохранения обновляет протокол лечения коронавируса. Расширили схему использования лекарственных средств.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Этот протокол предназначен для использования всеми медработниками, которые дают помощь пациентам с коронавирусом.

— Вчера, 17 сентября, я подписал приказ, которым утвердил новый протокол оказания медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни, разработанный нашими ведущими специалистами, — заявил он.

Основные изменения:

внесение расширение использования глюкокортикоидов;

определение алгоритмов назначения антикоагулянтной терапии;

дополнение протоколов подходами к противомикробной терапии;

конкретизация показания для назначения лекарственных средств.

В целом в протокол полностью включили подходы к медикаментозной терапие и кислородной поддержке больным.

Коронавирус в Украине

На 18 сентября коронавирус в Украине подтвердили еще у 3 228 человек.

С начала пандемии Covid-19 количество инфицированных в стране достигло 169 472.

Антилидеры по количеству новых случаев Харьковская (+349), Одесская (+322) и Тернопольская (+311) области, а также Киев, где заболел еще 291 человек.