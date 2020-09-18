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Факты / Украина

Минздрав отменил тесты на Covid-19 после самоизоляции и перед госпитализацией

Тест на Covid-19 перед плановой госпитализацией отныне не нужен. Но при одном условии — если нет симптомов острого респираторного заболевания.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, это предусмотрено обновленными стандартами оказания медицинской помощи при Covid-19, подписанными 17 сентября вместе с новым протоколом лечения коронавируса.

Степанов отметил, что в новых стандартах предусмотрено, что ПЦР-тест проводится только людям, которые, по мнению семейного врача, имеют симптомы коронавируса.

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Новым стандартом также предусмотрено, что школьники, которые находились на самоизоляции, через 14 дней должны делать ПЦР-тест только при наличии симптомов коронавируса.

В то же время Кабмин 17 сентября вдвое повысил порог заболеваемости для красных зон из-за быстрого роста заболеваемости в стране.

Теперь регион к красной зоны будут относить, если там будет количество больных за последние 14 дней на 100 тыс. населения в пять раз больше, чем в среднем по Украине.

Фото: Dreamstime

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