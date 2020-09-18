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Факты / Украина

Новый протокол лечения и отмена тестов для школьников: карантин 18 сентября

По состоянию на 18 сентября эпидситуация в Украине остается напряженной. В стране продолжают ежедневно фиксировать около 3 тыс. новых больных коронавирусом. Чтобы улучшить ситуацию, Минздрав разрабатывает новые алгоритмы, в частности лечения Covid-19.

В пятницу в Украине коронавирус подтвердили у 169 472 украинцев, за сутки — 3 228 новых больных.

Самой сложной эпидситуация остается во Львовской (17 869 случаев), Харьковской (14 264 случая) и Черновицкой (12 793 случая) областях.

Антилидеры по суточному приросту — Харьковская (+349), Одесская (+322) и Тернопольская (+311) области.

Карта коронавірусу в Україні 18 вересня

Читайте: Минздрав обновил протокол лечения Covid-19

В Киеве зафиксировали уже 18 740 подтвержденных случаев Covid-19, за сутки — 291 новый больной.

коронавірус київ 18 вересня

Чтобы эффективнее лечить больных коронавирусом, Минздрав обновил протокол лечения. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, ведомство расширило схему использования лекарственных средств.

Основные изменения в лечении больных коронавирусом:

  • расширение использования глюкокортикоидов;
  • определение алгоритмов назначения антикоагулянтной терапии;
  • дополнение протоколов подходов к противомикробной терапии;
  • конкретизация показаний для назначения лекарственных средств.

Кроме того, в министерстве уточнили протокол возвращения школьников из самоизоляции. Согласно новой информации, у школьника, который был дома 14 дней, не могут требовать ПЦР-тест на коронавирус.

— Если дети пошли на самоизоляцяю, истекает 14 дней, а у ребенка нет симптомов Covid-19, он не должен проходить ПЦР-тестирование и просто возвращается к учебе, — уточнил Максим Степанов.

Коронавирус в Украине

По статистике коронавируса в Украине на 18 сентября, за время пандемии вирус унес жизни 3 468 граждан, за последние сутки — 68 человек.

Выздороветь удалось 75 486 больным, за сутки — 1 573 пациентам.

В Украине коронавирусом чаще болеют женщины, чем мужчины.

Фото: Dreamstime

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