Виталия Кличко официально выдвинули в кандидаты на пост мэра Киева.

Соответствующее заявление сделали на съезде Киевской городской местной организации политической партии УДАР.

— УДАР идет на выборы в Киевраду, чтобы в дальнейшем менять столицу, — заявил Виталий Кличко.

Во время своего выступления Кличко вспомнил, что успел сделать на посту в течение последних лет.

По его словам, он хочет, чтобы изменения в Киеве и в дальнейшем продолжались в том темпе, которые есть сейчас.

Кличко поблагодарил за поддержку киевлян и пообещал в следующем году открыть метро на Виноградарь и продолжить строительство подземки на Троещину.

— Наибольший вызов для власти — это борьба с Covid-19 и преодоление последствий коронакризиса, — добавил действующий мэр.

По последним опросам, действующий мэр Киева Виталий Кличко может выйти во второй тур вместе с Ириной Верещук — кандидатом от Слуги народа.

Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее воскресенье, за Виталия Кличко проголосовали бы 37,6%, за Ирину Верещук — 13,3%.