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Факты / Украина / Общество

Обновлен перечень зон адаптивного карантина — Киев оставили в оранжевой

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила разделение на зоны карантина в Украине. Оно начнет действовать с 21 сентября и продлится до 4 октября включительно.

Киев не смог выйти из оранжевой карантинной зоны, поэтому остается там еще на 14 дней.

В городе, как в других регионах, попавших в эту зону, запретят проведение массовых мероприятий с участием более 100 человек, работу хостелов, розвлекательных заведений ночью, спортзалов, фитнес-центров, а также прием детей в детские лагеря.

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С 21 сентября к красной зоне относятся:

  • город Чоп Закарпатской области;
  • Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
  • город Бережаны, Залещицкий, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;
  • город Салавута и Волочисский район Хмельницкой области;
  • город Канев Черкасской области;
  • Герцаевский и Кельменецкий районы Черновицкой области;
  • город Нежин и Носовский район Черниговской области.

В оранжевую зону попали:

  • Винница и Козятин Винницкой области;
  • город Нововолынск, Киверцовский и Маневицкий район Волынской области;
  • город Коростень, Лугинский и Овручский районы Житомирской области;
  • город Ужгород, Раховский и Ужгородский районы Закарпатской области;
  • Пологовский район Запорожской области;
  • Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Косовский, Рогатинский, Рожнятовский и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;
  • город Обухов, Киево-Святошинский и Барышевский районы Киевской области;
  • Бродовский и Радеховский районы Львовской области;
  • город Вознесенск Николаевской области;
  • города Беляевка, Измаил и Черноморск, Березовский, Белгородской, Ивановский, Измаильский,
  • Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;
  • города Дубно, Вараш и Острог, Демидовский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский и Ровенский район Ровенской области;
  • город Сумы Сумской области;
  • города Тернополь, Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастырский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, чертовски и Шумский районы Тернопольской области;
  • города Харьков, Люботин и Великобурлукский районы Харьковской области;
  • города Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Каменец-Подольский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
  • город Смела, Каневский, Корсунь-Шевченковский и Смоленской районы Черкасской области;
  • город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Стороженецкий районы Черновицкой области;
  • Борознянский, Куликовский и Нежинский районы Черниговской области;
  • город Киев.

Как работает деление Украины на зоны

Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 октября. Все области разделили на четыре карантинные зоны — зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Это сделали для того, чтобы в зависимости от ситуации в регионе, усиливать или ослаблять карантин.

Каждая зона карантина имеет свои ограничения, которые можно просмотреть в нашем материале.

Источник: Олег Немчинов

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