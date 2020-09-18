Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила разделение на зоны карантина в Украине. Оно начнет действовать с 21 сентября и продлится до 4 октября включительно.
Киев не смог выйти из оранжевой карантинной зоны, поэтому остается там еще на 14 дней.
В городе, как в других регионах, попавших в эту зону, запретят проведение массовых мероприятий с участием более 100 человек, работу хостелов, розвлекательных заведений ночью, спортзалов, фитнес-центров, а также прием детей в детские лагеря.
Читайте: Количество случаев Covid-19 в Украине приблизилось к 170 тыс., динамика негативная
С 21 сентября к красной зоне относятся:
- город Чоп Закарпатской области;
- Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
- город Бережаны, Залещицкий, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;
- город Салавута и Волочисский район Хмельницкой области;
- город Канев Черкасской области;
- Герцаевский и Кельменецкий районы Черновицкой области;
- город Нежин и Носовский район Черниговской области.
В оранжевую зону попали:
- Винница и Козятин Винницкой области;
- город Нововолынск, Киверцовский и Маневицкий район Волынской области;
- город Коростень, Лугинский и Овручский районы Житомирской области;
- город Ужгород, Раховский и Ужгородский районы Закарпатской области;
- Пологовский район Запорожской области;
- Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Косовский, Рогатинский, Рожнятовский и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;
- город Обухов, Киево-Святошинский и Барышевский районы Киевской области;
- Бродовский и Радеховский районы Львовской области;
- город Вознесенск Николаевской области;
- города Беляевка, Измаил и Черноморск, Березовский, Белгородской, Ивановский, Измаильский,
- Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;
- города Дубно, Вараш и Острог, Демидовский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский и Ровенский район Ровенской области;
- город Сумы Сумской области;
- города Тернополь, Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастырский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, чертовски и Шумский районы Тернопольской области;
- города Харьков, Люботин и Великобурлукский районы Харьковской области;
- города Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Каменец-Подольский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
- город Смела, Каневский, Корсунь-Шевченковский и Смоленской районы Черкасской области;
- город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Стороженецкий районы Черновицкой области;
- Борознянский, Куликовский и Нежинский районы Черниговской области;
- город Киев.
Как работает деление Украины на зоны
Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 октября. Все области разделили на четыре карантинные зоны — зеленую, желтую, оранжевую и красную.
Это сделали для того, чтобы в зависимости от ситуации в регионе, усиливать или ослаблять карантин.
Каждая зона карантина имеет свои ограничения, которые можно просмотреть в нашем материале.
Источник: Олег Немчинов