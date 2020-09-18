В пятницу, 18 сентября, Высший антикоррупционный суд перенес заседание о мере пресечения для народного депутата Александра Юрченко.

Причиной стало то, что Юрченко не явился на заседание. В следующий раз суд соберется 21 сентября.

Адвокаты депутата связывают это с тем, что он контактировал с Сергеем Нагорняком, у которого на днях подтвердился коронавирус.

Сейчас Александр Юрченко ожидает результаты тестирования.

Прокуратура требует для депутата меру пресечения в виде содержания в СИЗО с возможным внесением залога 6,5 млн гривен.

Зеленский о деле Юрченко

17 сентября Президент Владимир Зеленский высказался по коррупционному скандалу, связанному с народным депутатом Александром Юрченко, который баллотировался от фракции Слуга народа.

Объясняя свою позицию, он заверил, что после совершенного Юрченко обязательно сядет за решетку.

Президент отметил, что власть должна очищаться от коррупции, начиная с себя и глядя людям в глаза.

В начале сентября депутат Юрченко требовал $200 тыс. у руководства иностранной компании за регистрацию законопроекта о переработке бытовых отходов.

Представителем зарубежной фирмы оказался сотрудник НАБУ, который передал часть денег помощнику депутата.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение о совершении преступления 17 сентября.