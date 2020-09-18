Нарушение карантина: КСУ рассмотрит дело о штрафе для Зеленского

Верховный суд решил обратиться в Конституционный суд Украины, чтобы тот разъяснил, можно ли привлекать президента Владимира Зеленского к административной ответственности за нарушение норм жесткого карантина.

Речь идет о посещении Владимиром Зеленским кафе в Хмельницком.

КСУ должен решить, законно ли накладывать на президента штраф за нарушение, которые он совершил во время исполнения полномочий.

В Верховном суде считают, что президент является субъектом отдельных административных нарушений. Он попадает под действие антикоррупционных требований, нарушение которых является основанием для привлечения к административной ответственности.

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— Субъекты, имеющие право налагать административные взыскания, требуют четких ориентиров относительно того, привлечение к административной ответственности президента Украины препятствует ли реализации возложенных на него полномочий и не снижается ли уровень его правовой защиты, — заявил судья Большой Палаты Леонид Лойко.

Кофепитие в Хмельницком

3 июня Владимир Зеленский во время рабочей поездки посетил кафе в Хмельницком, чем нарушил карантин. Вместе с ним в кафе была делегация чиновников.

Позже главный санврач оправдывал приход в кафе проверкой заведений на готовность к новому смягчению карантина, а Зеленский выразил готовность уплатить штраф.

Нацполиция составила админматериалы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина) на владельца кафе и посетителей, среди которых были президент Украины Владимир Зеленский, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его первый заместитель Сергей Трофимов, главный санитарный врач Виктор Ляшко, глава Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет и мэр Александр Симчишин.

Источник: Верховний суд