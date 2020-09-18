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Факты / Украина / Политика

Поведение неадекватного человека — глава МИД Литвы о закрытии границ в Беларуси

Глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии и укреплении позиций границ с Польшей и Литвой. Об этом президент Беларуси заявил 17 сентября. По словам Линкявичюса, такое поведение является неадекватным.

— Раньше тоже были такие заявления — о том, что тягачи будут направлены в другие порты. Далее поступали уточнения, что это произойдет, если Россия предложит такие же условия и тому подобное.

По моему мнению, сейчас нужно подождать и выяснить, что это значит — закрытие границ для грузов, людей или что-то другое, — сказал он.

Голова МЗС Литви Лінас Лінкявічюс

По словам главы МИД Литвы, белорусская экономика сейчас находится на грани банкротства, поэтому такие решения необходимо детально обдумывать, иначе они негативно повлияют на положение страны.

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Также министр обеспокоен тем, что Лукашенко направил полармии защищать границы на Западе. Создается впечатление, будто там существует какая-то опасность или вероятность нападения.

— Это реакция на ситуацию неадекватного человека, — подчеркнул Линкявичюс.

Закрытие границ в Беларуси

Во время форума в Минске президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о закрытии границ с Польшей и Литвой. Также он заявил, что, к сожалению, придется усилить государственную границу с Украиной.

Источник: Delfi

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