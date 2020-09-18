Глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии и укреплении позиций границ с Польшей и Литвой. Об этом президент Беларуси заявил 17 сентября. По словам Линкявичюса, такое поведение является неадекватным.

— Раньше тоже были такие заявления — о том, что тягачи будут направлены в другие порты. Далее поступали уточнения, что это произойдет, если Россия предложит такие же условия и тому подобное. По моему мнению, сейчас нужно подождать и выяснить, что это значит — закрытие границ для грузов, людей или что-то другое, — сказал он.

По словам главы МИД Литвы, белорусская экономика сейчас находится на грани банкротства, поэтому такие решения необходимо детально обдумывать, иначе они негативно повлияют на положение страны.

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Также министр обеспокоен тем, что Лукашенко направил полармии защищать границы на Западе. Создается впечатление, будто там существует какая-то опасность или вероятность нападения.

— Это реакция на ситуацию неадекватного человека, — подчеркнул Линкявичюс.

Закрытие границ в Беларуси

Во время форума в Минске президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о закрытии границ с Польшей и Литвой. Также он заявил, что, к сожалению, придется усилить государственную границу с Украиной.

Источник: Delfi