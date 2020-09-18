На пятничном заседании Верховной Рады традиционно пройдет время вопросов к правительству. Также министр финансов Сергей Марченко представит проект закона о государственном бюджете на 2021 год.

В первом чтении будет рассмотрен вопрос о жилье для детей сирот, детективной деятельности.

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Также Рада может ратифицировать соглашения с Черногорией о транспортных перевозках и Катаром о воздушном сообщении.

Перераспределение бюджета 2020

17 сентября депутаты внесли изменения в госбюджет на 2020 год. Они создали возможность восстановления дорог и перераспределения средств между облгосадминистрациями.

Изменения позволят облгосадминистрациям, которые приобрели статус военно-гражданских администраций, заимствовать, но только с соблюдением требований Бюджетного кодекса.

Документ также позволяет перераспределить средства между регионами.