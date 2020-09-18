Погода на 18 сентября в Украине — прогноз погоды на сегодня

Прогноз погоды на 18 сентября от Укргидрометцентра говорит о резком похолодании на всей территории Украины.
Холоднее всего будет в западных областях — температура днем снизится до +12°, ночью похолодает до +4°.
Теплее всего в пятницу будет в южных и восточных областях. На юге максимально температура прогреется до +23°, а на востоке – до +18°.
В пятницу в Киеве столбики термометров днем покажут +13°…+15°, а ночью — +7°…+9°.
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Когда ждать потепления
По прогнозу синоптиков, похолодание будет временным и продержится до 22 сентября.
Постепенное повышение температуры синоптики прогнозируют 23-25 сентября.