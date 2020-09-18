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Факты / Украина

Резкое похолодание: погода в Украине на 18 сентября (КАРТА)

Прогноз погоды на 18 сентября от Укргидрометцентра говорит о резком похолодании на всей территории Украины.

Холоднее всего будет в западных областях — температура днем снизится до +12°, ночью похолодает до +4°.

Теплее всего в пятницу будет в южных и восточных областях. На юге максимально температура прогреется до +23°, а на востоке – до +18°.

В пятницу в Киеве столбики термометров днем покажут +13°…+15°, а ночью — +7°…+9°.

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Погода на 18 сентября в Украине — прогноз погоды на сегодня

Когда ждать потепления

По прогнозу синоптиков, похолодание будет временным и продержится до 22 сентября.

Постепенное повышение температуры синоптики прогнозируют 23-25 ​​сентября.

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