Разница 22%: Украина присоединится к коалиции ООН по равной оплате труда

Правительство Украины согласовало присоединение к международной коалиции ООН за равную оплату труда.
Ежегодно 18 сентября отмечается Международный день равной оплаты труда.
Международная коалиция была основана три года назад, 18 сентября 2017 года, на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке: сейчас Украина ожидает ответа от Секретариата.
В Минсоцполитики отметили, что в коалиции будет добавлен Конфедерацию работодателей Украины, Совместный представительский орган репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов на национальном уровне и Киевский институт гендерных исследований.
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В августе 2020 года Украина уже присоединилась к международной инициативе Партнерство Биарриц и обязалась уменьшить разрыв в оплате труда мужчин и женщин.
По официальным данным начала 2020 года, среднемесячная заработная плата мужчин на 22% превышала среднемесячную заработную плату женщин.
В сферах финансов и страхования разрыв может достигать 35%, а вот практически одинаковой для мужчин и женщин заработная плата в тех сферах, где заработок невысок: речь идет о админобслуживание, сферу образования, библиотеки и тому подобное.
Оплата труда женщин в мире — факты ООН
- Женщина зарабатывает только 77 центов от каждого доллара, который зарабатывает человек за равный труд. Разрыв в выплатах для женщин с детьми еще больше.
- Для устранения гендерного разрыва в оплате труда во всех странах мира нужно не менее 257 лет.
- Часто женщины “недопредставлены” на важных и высокооплачиваемых должностях, в то же время составляют большинство на работах с низким уровнем квалификации.
- Почти два с половиной раза больше — таков разрыв между женщинами и мужчинами в исполнении неоплачиваемых домашних работ и ухода за детьми.