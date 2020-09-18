Разница 22%: Украина присоединится к коалиции ООН по равной оплате труда

Правительство Украины согласовало присоединение к международной коалиции ООН за равную оплату труда.

Ежегодно 18 сентября отмечается Международный день равной оплаты труда.

Международная коалиция была основана три года назад, 18 сентября 2017 года, на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке: сейчас Украина ожидает ответа от Секретариата.

В Минсоцполитики отметили, что в коалиции будет добавлен Конфедерацию работодателей Украины, Совместный представительский орган репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов на национальном уровне и Киевский институт гендерных исследований.

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В августе 2020 года Украина уже присоединилась к международной инициативе Партнерство Биарриц и обязалась уменьшить разрыв в оплате труда мужчин и женщин.

По официальным данным начала 2020 года, среднемесячная заработная плата мужчин на 22% превышала среднемесячную заработную плату женщин.

В сферах финансов и страхования разрыв может достигать 35%, а вот практически одинаковой для мужчин и женщин заработная плата в тех сферах, где заработок невысок: речь идет о админобслуживание, сферу образования, библиотеки и тому подобное.

Оплата труда женщин в мире — факты ООН