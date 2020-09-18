Сейчас Украина проводит переговоры с потенциальными производителями вакцин, чтобы обеспечить граждан спасительным веществом от коронавируса, а также меняет стандарты в проведении тестов на Covid-19.

Об этом Фактам ICTV рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

О вакцинах

По словам Виктора Ляшко, сейчас в мире девять вакцин-кандидатов проходят третью стадию клинических испытаний.

Украина держит связь с ними, а также присоединилась к механизму COVAX, который создали для того, чтобы обеспечить доступ к профилактике всех стран, независимо от их статуса.

— Украина подписалась на COVAX. 28 сентября будет заседание глобального органа правления, где будет решено, на каких условиях страны будут принимать участие: 100% оплата, частичная оплата или полностью бесплатно, — говорит Виктор Ляшко.

Рассматривается вариант и привлечения украинских предприятий, в частности для разлива вакцин.

— Идут переговоры, чтобы использовать отечественные производства для разлива этой вакцины на территории Украины, если такая возможность будет. Сегодня два производителя заявляют о том, что они готовы, и мощности есть. Это уже производитель вакцины будет предоставлять разрешение украинским представителям на разлив, — добавляет Виктор Ляшко.

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По его словам, в бюджете на 2021 год заложено 2,6 млрд грн на иммунопрофилактику.

— Пока не знаем, сколько будет стоить вакцина. Мы закладывали как можно больше, чтобы закупить как можно больше вакцин, — объясняет главный санитарный врач.

Когда вакцина появится в Украине, первыми ее получат медицинские работники, а именно те, кто оказывает помощь больным коронавирусом, представители силовых структур, педагоги и другие профессиональные группы.

Вакцину предоставят также людям старше 60 лет и тем, у кого есть сопутствующие заболевания, ведь они находятся в группе риска.

О тестировании

Кроме того, Виктор Ляшко сообщил о новых подходах к тестированию людей, у которых есть симптомы заболевания.

Сейчас в мире вводят новую технологию, Украина также перенимает этот опыт.

— Новый тест на антиген коронавируса. Это экспресс-тест, который позволяет получить результат за 30-40 минут. Мы ищем вирус, берем из него частичку РНК, она попадает в определенный буфер, и там показывает, болен ли человек коронавирусом, — рассказывает Виктор Ляшко.

Этот тест будет использоваться как скрининговое исследование. Если он положительный, у человека будут дополнительно отбирать материал и отправлять его для исследования методом ПЦР.

Тест на коронавирус или грипп

В Украине планируют создать тест, который будет определять, чем болен человек — коронавирусом или гриппом.

Такую систему тестирования на Covid-19 и грипп заказал Минздрав Украины Институту молекулярной биологии.

Этот тест будет актуальным во время сезонов, когда эпидситуация ухудшается, и, кроме коронавируса, человеку угрожают различные штаммы гриппа.