Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба напомнил главе внешнеполитического ведомства РФ Сергею Лаврову хронологию событий, которая подтверждает, что Россия является стороной конфликта на Донбассе.

Об этом глава ведомства написал на персональной странице в социальной сети в ответ на заявления Лаврова одному из российских телеканалов.

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— Старая песня всем надоела — это, если коротко, о высказываниях министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в интервью телеканалу RTVI. В ход снова пошла заезженная пластинка, России в Донбассе нет, и что Украина не хочет выполнять Минские договоренности. Все это мы слышим уже седьмой год подряд, с начала российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе, — отметил Кулеба.

По словам министра, Украина прилагает много усилий, чтобы урегулировать конфликт, принести мир, деоккупировать свои территории Донецкой и Луганской областей.

За это время Российская Федерация подписала все Минские договоренности с 2014 года и по сей день, подтверждающие статус Российской Федерации как стороны конфликта. Кроме того, РФ вооружила боевиков образцами российского вооружения, в частности новыми и экспериментальными, которые используют на украинской земле как на армейском полигоне.

По словам Кулебы, Россия постоянно осуществляла артиллерийские обстрелы украинской территории со своей и привлекала регулярные подразделений российской армии к военным действиям в Украине.

Также Дмитрий Кулеба отметил, что РФ навязывает российские паспорта украинцам, проживающим в оккупации и вводит российские образовательные программы.

Кроме этого министр иностранных дел Украины отмечает ряд других моментов, которые свидетельствуют, что Россия является стороной вооруженного конфликта:

создала российское налоговое поле;

захватила в 2017 году промышленные предприятия и банально разграбила и вывезла промышленные мощности когда величественных индустриальных гигантов Донбасса;

вывела свой персонал из Общего центра контроля и координации, поставив под угрозу практическое обеспечение режима прекращения огня;

блокирует выполнение уже достигнутых в рамках ТКГ договоренностей относительно новых участков разминирования и разведения сил и средств, а также освобождение удерживаемых лиц;

создает системные препятствия для ОБСЕ и международных гуманитарных организаций;

использует в процессе мирного урегулирования язык откровенных угроз и откровенного шантажа.

10 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время совместной с испанским коллегой пресс-конференции в Мадриде заявил, что Украина заинтересована в выполнении Минских соглашений и сохранении мира на Донбассе.

Глава МИД Украины призвал страны ЕС способствовать этому, в частности продолжить санкционный давление на РФ.