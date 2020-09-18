Украина профинансирует дефицит госбюджета-2021 без эмиссии облигаций — Минфин

Задача профинансировать дефицит госбюджета Украины на 2021 год в размере 270 млрд грн или 6% ВВП, является посыльной.

Ее могут выполнить без покупки банками облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) по нерыночным ставкам за счет рефинансирования Нацбанка, заявил министр финансов Сергей Марченко.

Кроме того, по словам министра, в настоящее время на банковском рынке есть избыточная ликвидность, которую государство могло бы поглотить без ущерба для кредитования и профинансировать дефицит бюджета.

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Также, по мнению Сергея Марченко, в этом году дефицит будет ниже, чем запланированные 7,5% ВВП. Но насколько он вырастет с 41,2 млрд грн по итогам восьми месяцев невозможно сказать.

Однако министр констатировал, что в любом случае сотрудничество с МВФ в 2021 году является обязательным.

В то же время Нацбанк заявил, что транш МВФ может поступить в 2020 году. Украина продолжает постепенно выполнять обязательства, которые поставили перед Киевом в рамках новой программы сотрудничества.