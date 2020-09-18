В Одессе зафиксировали вспышку коронавируса в мужском монастыре

В одесском Свято-Успенском мужском монастыре зафиксировали массовую вспышку коронавируса.

Об этом на брифинге сообщил заместитель главного санитарного врача Одесской области Сергей Дементьев.

Там заболело шесть священников и монахов. 88 человек пошли на самоизоляцию.

Кроме того, групповое заболевание зарегистрировано в Татарбунарской районной больнице — инфицирован медицинский персонал терапевтического и хирургического отделений, в общем — 17 человек.

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Также заболело трое сотрудников Южненского городского совета.

В Одессе в больницу госпитализирован 6-месячный младенец из Covid-19.

Коронавирус в Одесской области

В Одесской области 18 сентября зарегистрирован 1 0931 случай коронавируса, из них 4 523 — у жителей Одессы. За последние сутки в регионе выявлено 321 новый случай заболевания.

В общем, 18 сентября коронавирус в Украине подтвердили в 3 228 человек. С начала пандемии Covid-19 количество инфицированных в стране достигло 169 472.

За последние сутки умерли 68 украинцев, выздоровело 1 573 украинца.

Источник: Одесская ОГА