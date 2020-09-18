Запорожсталь с 2012 до 2019 год вложила в экологическую модернизацию предприятия 15 миллиардов гривень, а до конца текущего планирует направить на это направление еще 263 млн гривень.

Об этом заявил на своей странице в Facebook генеральный директор предприятия Александр Мироненко.

15 млрд гривень с 2012 до 2019 года уже вложено, до конца текущего направим еще 263 млн гривень. Это живые, реальные средства, которые мы инвестируем в экологическую модернизацию Запорожстали, чтобы снизить нагрузку от собственного производства на регион. Большая часть выполненных проектов — это не обязательства, а наша собственная инициатива. Мы осознаем, что должны модернизироваться и становиться лучше, экологически безопаснее для города, в котором живем и работаем, — подчеркнул он. Не потому ли в Запорожье больше всего ругают Запорожсталь, что мы больше всего работаем над снижением своего влияния на окружающую среду и информируем об этом? Другие стыдливо молчат и вопросов к ним нет. Предлагаю всем коллегам за промышленной площадкой не прятаться за Запорожсталью. Ведь здесь не о размерах предприятия речь, а о стратегии экологической трансформации каждого, кто работает в Запорожском регионе, — заявил руководитель предприятия.

Мироненко отмечает, что по состоянию на сегодня строятся дополнительные очистные сооружения на хвостовых частях агломашин, а в ближайших планах — реализация предложенного Запорожской ОГА проекта Областной комплексной программы охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности на 2021-2027 годы.

Необходимо сделать этот крайне важный шаг, поскольку мы имеем все необходимое для этого: собственное желание, политическую волю, запрос общества. Такую позицию озвучил вчера на совещании в Запорожской облгосадминистрации и делюсь с вами, друзья, — заявил он.

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