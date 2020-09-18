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Факты / Украина / Политика

Заседание Верховной Рады 18 сентября: онлайн-трансляция

Заседание Верховной Рады 18 сентября начнется в 10.00.

Каждую пятницу Рада традиционно проводит Час вопросов к правительству. Также будет представлен проект закона о госбюджете на 2021 год.

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Среди других законов народные депутаты планируют ратифицировать транспортные и воздушные соглашения с Черногорией и Катаром.

Во вторник, 1 сентября, Верховная Рада открыла четвертую сессию работы ИХ созыва. Она продлится десять недель.

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