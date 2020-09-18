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Факты / Украина / Общество

Зеленский поздравил еврейскую общину Украины с праздником Рош ха-Шана

Президент Владимир Зеленский поздравил еврейскую общину Украины с Рош ха-Шана 2020.

Поздравление с нового 5781 опубликованы на официальных страницах президента в соцсетях.

Зеленский напомнил, что нынешнее празднование особое через карантинные меры, введенные для борьбы с коронавируса.

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-Но в Киеве, Днепре, Умани, Иерусалиме, Нью-Йорке и в других местах планеты еврейский народ молится за мир и благополучие для всего человечества, — заявил Зеленский.

Рош ха-Шана в Умани

Ежегодно в Умань на празднование Рош ха-Шана, приезжало от 30 до 50 тыс. Хасидов из разных стран. Но в этом году правительство Украины решило ограничить въезд паломников из-за пандемии коронавируса.

В 2020 еврейский Новый год, вероятно, отпразднуют лишь около 3 тыс. Хасидов, которые успели приехать в Украину до запрета.

В то же время местные власти заявили, что готовы на радикальные меры в рамках законодательства, например, организовать блокпосты на въезде в Умань, в случае массового паломничества.

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