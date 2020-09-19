PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Количество случаев коронавируса в Украине превысило 170 тыс.

В Украине не падает динамика количества новых случаев коронавируса. 19 сентября Covid-19 зафиксировали у 3 240 украинцев.

За время пандемии зафиксировали 172 712 случаев.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 48 украинцев, в общем умерло 3 516 человек.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Выздоровели 1 268 человек, в общем 76 754 украинцев.

Больше всего людей с коронавирусом обнаружили в Киеве (400), Тернопольской (311) и Одесской областях (281).

Коронавирус по регионам:

  • Винницкая обл — 5 200 (+86);
  • Волынская обл — 6 783 (+94);
  • Днепропетровская обл — 3 878 (+113);
  • Донецкая обл — 2 371 (+58);
  • Житомирская обл — 4 931 (+157);
  • Закарпатская обл — 9 110 (+79);
  • Запорожская обл — 2 829 (+81);
  • Ивано-Франковская обл — 12 212 (+181);
  • Кировоградская обл — 973 (+6);
  • Киев — 19 140 (+400);
  • Киевская обл — 7 611 (+135);
  • Львовская обл — 18 129 (260);
  • Луганская обл — 735 (+29);
  • Николаевская обл — 2 374 (+54);
  • Одесская обл — 11 205 (+281);
  • Полтавская обл — 1 461 (+71);
  • Ровенская обл — 11 015 (+98);
  • Сумская обл — 2 916 (+109);
  • Тернопольская обл — 11 016 (+311);
  • Харьковская обл — 14 464 (+200);
  • Херсонская обл — 790 (24);
  • Хмельницкая обл — 4 481 (+142);
  • Черновицкая обл — 12 917 (+124);
  • Черкасская обл — 2 983 (+92);
  • Черниговская обл — 3 188 (+55).

Как в регионах соблюдают самоизоляцию:

  • Львов – 18,32%;
  • Киев – 17,85%;
  • Черновцы – 16,56%;
  • Ужгород – 15,89%;
  • Ивано-Франковск – 15,38%.

Коронавирус в Украине 18 сентября

Covid-19 в Украине 18 сентября подтвердили еще у 3 228 человек.

За сутки умерли 68 украинцев, выздоровели еще 1 573 человека.

Среди лидеров по регионам — Харьковская обл (349), Одесская обл (322), Тернопольская обл (311) и Киев (291).

Источник: СНБО

Теги: ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх