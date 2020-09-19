В Украине не падает динамика количества новых случаев коронавируса. 19 сентября Covid-19 зафиксировали у 3 240 украинцев.
За время пандемии зафиксировали 172 712 случаев.
От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 48 украинцев, в общем умерло 3 516 человек.
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Выздоровели 1 268 человек, в общем 76 754 украинцев.
Больше всего людей с коронавирусом обнаружили в Киеве (400), Тернопольской (311) и Одесской областях (281).
Коронавирус по регионам:
- Винницкая обл — 5 200 (+86);
- Волынская обл — 6 783 (+94);
- Днепропетровская обл — 3 878 (+113);
- Донецкая обл — 2 371 (+58);
- Житомирская обл — 4 931 (+157);
- Закарпатская обл — 9 110 (+79);
- Запорожская обл — 2 829 (+81);
- Ивано-Франковская обл — 12 212 (+181);
- Кировоградская обл — 973 (+6);
- Киев — 19 140 (+400);
- Киевская обл — 7 611 (+135);
- Львовская обл — 18 129 (260);
- Луганская обл — 735 (+29);
- Николаевская обл — 2 374 (+54);
- Одесская обл — 11 205 (+281);
- Полтавская обл — 1 461 (+71);
- Ровенская обл — 11 015 (+98);
- Сумская обл — 2 916 (+109);
- Тернопольская обл — 11 016 (+311);
- Харьковская обл — 14 464 (+200);
- Херсонская обл — 790 (24);
- Хмельницкая обл — 4 481 (+142);
- Черновицкая обл — 12 917 (+124);
- Черкасская обл — 2 983 (+92);
- Черниговская обл — 3 188 (+55).
Как в регионах соблюдают самоизоляцию:
- Львов – 18,32%;
- Киев – 17,85%;
- Черновцы – 16,56%;
- Ужгород – 15,89%;
- Ивано-Франковск – 15,38%.
Коронавирус в Украине 18 сентября
Covid-19 в Украине 18 сентября подтвердили еще у 3 228 человек.
За сутки умерли 68 украинцев, выздоровели еще 1 573 человека.
Среди лидеров по регионам — Харьковская обл (349), Одесская обл (322), Тернопольская обл (311) и Киев (291).