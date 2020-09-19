В Украине не падает динамика количества новых случаев коронавируса. 19 сентября Covid-19 зафиксировали у 3 240 украинцев.

За время пандемии зафиксировали 172 712 случаев.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 48 украинцев, в общем умерло 3 516 человек.

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Выздоровели 1 268 человек, в общем 76 754 украинцев.

Больше всего людей с коронавирусом обнаружили в Киеве (400), Тернопольской (311) и Одесской областях (281).

Коронавирус по регионам:

Винницкая обл — 5 200 (+86);

Волынская обл — 6 783 (+94);

Днепропетровская обл — 3 878 (+113);

Донецкая обл — 2 371 (+58);

Житомирская обл — 4 931 (+157);

Закарпатская обл — 9 110 (+79);

Запорожская обл — 2 829 (+81);

Ивано-Франковская обл — 12 212 (+181);

Кировоградская обл — 973 (+6);

Киев — 19 140 (+400);

Киевская обл — 7 611 (+135);

Львовская обл — 18 129 (260);

Луганская обл — 735 (+29);

Николаевская обл — 2 374 (+54);

Одесская обл — 11 205 (+281);

Полтавская обл — 1 461 (+71);

Ровенская обл — 11 015 (+98);

Сумская обл — 2 916 (+109);

Тернопольская обл — 11 016 (+311);

Харьковская обл — 14 464 (+200);

Херсонская обл — 790 (24);

Хмельницкая обл — 4 481 (+142);

Черновицкая обл — 12 917 (+124);

Черкасская обл — 2 983 (+92);

Черниговская обл — 3 188 (+55).

Как в регионах соблюдают самоизоляцию:

Львов – 18,32%;

Киев – 17,85%;

Черновцы – 16,56%;

Ужгород – 15,89%;

Ивано-Франковск – 15,38%.

Коронавирус в Украине 18 сентября

Covid-19 в Украине 18 сентября подтвердили еще у 3 228 человек.

За сутки умерли 68 украинцев, выздоровели еще 1 573 человека.

Среди лидеров по регионам — Харьковская обл (349), Одесская обл (322), Тернопольская обл (311) и Киев (291).