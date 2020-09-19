В Украине исключается возможность дефолта, заявил министр финансов Сергей Марченко.

— Я простой приведу пример. Вы живете на площадке с соседями, пришли к ним однажды и говорите: одолжите мне деньги на холодильник. Соседи скинулись — и вы купили холодильник, — сказал чиновник.

А дальше, по его словам, вы не смогли отдать всю сумму и предложили отдать половину, и соседи простили часть долга.

— Аргентина так делала 9 раз. Это нормальная практика? Я считаю, что даже один раз, если вы так сделаете, в следующий раз вам просто дверь не откроют, — отметил Марченко.

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По его мнению, это не та практика, которую следует копировать.

— Это можно сделать раз, а потом забудьте обо всем остальном лет на 5. Вам никто не будет доверять. Мы это уже проходили, кстати, — подчеркнул министр.

Премьер-министр Денис Шмыгаль еще в мае говорил, что Украине больше не грозит дефолт, поскольку правительство продолжает конструктивный диалог с МВФ.

В НБУ прогнозируют получение следующего транша до конца 2020 года.

Украина постепенно выполняет обязательства, которые поставлены перед Киевом в рамках новой программы сотрудничества, отметили в Нацбанке.