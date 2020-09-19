PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Сухо, но прохладно: погода в Украине на 19 сентября (КАРТА)

В ближайшие сутки, 19 сентября, украинцев ожидает сухая, но прохладная погода. Существенно похолодает ночью.

В западных областях столбики термометров могут показывать всего +3° ночью. В то же время днем на западе температура прогреется до +21°.

Такая же погода днем ожидается в южных областях, но ночью здесь теплее – от +8° до +11°.

На востоке температура воздуха ночью от +5° до +10°, а днем – от +16° до +20°.

На севере термометры покажут ночью +5°…+°7, а днем — +17°…+19°.

В Киеве день будет ясным, без осадков. Температура ночью +6°…+°8, а днем — +18°…+20°.

Читайте: Похолодает до +9: погода в Украине на октябрь

Погода на 19 сентября в Украине — прогноз погоды на сегодня

Тепло вернется

По прогнозу синоптиков, похолодание продлится до 22 сентября, но после вторника тепло начнется возвращаться.

Постепенное повышение температуры прогнозируется 23-25 ​​сентября.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка