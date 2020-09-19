Погода на 19 сентября в Украине — прогноз погоды на сегодня

В ближайшие сутки, 19 сентября, украинцев ожидает сухая, но прохладная погода. Существенно похолодает ночью.

В западных областях столбики термометров могут показывать всего +3° ночью. В то же время днем на западе температура прогреется до +21°.

Такая же погода днем ожидается в южных областях, но ночью здесь теплее – от +8° до +11°.

На востоке температура воздуха ночью от +5° до +10°, а днем – от +16° до +20°.

На севере термометры покажут ночью +5°…+°7, а днем — +17°…+19°.

В Киеве день будет ясным, без осадков. Температура ночью +6°…+°8, а днем — +18°…+20°.

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Тепло вернется

По прогнозу синоптиков, похолодание продлится до 22 сентября, но после вторника тепло начнется возвращаться.

Постепенное повышение температуры прогнозируется 23-25 ​​сентября.