По состоянию на 20 сентября ситуация с коронавирусом в Украине продолжает быть напряженной, количество новых больных держится на уровне около 3 тыс., а в Минздраве разрабатывают новые механизмы предоставления услуг населению, в частности внедрение электронного рецепта на лекарственные средства.

В воскресенье у 175 678 украинцев подтвердили коронавирус, за сутки — 2 966 новых случаев.

Самой сложной эпидситуация продолжает быть во Львовской (18 317 случаев), Харьковской (14 888 случаев) и Черновицкой (13 042 случая) областях.

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В столице 20 сентября зафиксировали 19 483 случаев заболевания Covid-19, за сутки — 343 новых больных.

Сложная ситуация и среди военных. В Вооруженных силах Украины коронавирусом болеет 709 человек, передает командование Медицинских сил. На изоляции сейчас находится 797 человек.

Во время ежедневного брифинга Минздрава 20 сентября глава министерства Максим Степанов рассказал, что в стране создана рабочая группа по вопросам внедрения электронного рецепта на лекарственные средства.

Решение приняли из-за неконтролируемой продажи лекарств в аптеках, из-за чего часто ухудшается состояние здоровья населения.

Минздрав планирует разработать систему, которая бы позволила сделать отпуск по электронному рецепту:

наркотиков, инсулинов, иммуносупрессивных лекарственных средств — с 2021 года;

антибиотиков — с 2022 года;

других рецептурных групп лекарственных средств — с 2023 года.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине 20 сентября, в стране от вируса умерло 3 557 граждан, за сутки — 41.

Выздороветь удалось 77 512 пациентам, за сутки — 758.

В Украине женщины чаще болеют коронавирусом, чем мужчины.