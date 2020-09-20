По состоянию на 20 сентября в Украине зафиксировали 2 966 новых случаев коронавирусной болезни.
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С начала пандемии в Украине Covid-19 заразились 175 678 человек. От осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли 3 557 пациентов.
Как в регионах соблюдают самоизоляцию:
- Львов – 18,32%;
- Киев – 17,85%;
- Черновцы – 16,56%;
- Ужгород – 15,89%;
- Ивано-Франковск – 15,38%.
Коронавирус в Украине
Согласно со статистикой коронавируса в Украине, 19 сентября зафиксировали у 3 240 случаев.
За время пандемии обнаружили 172 712 случаев.
От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 48 украинцев, в общем умерло 3 516 человек.