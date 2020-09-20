По состоянию на 20 сентября в Украине зафиксировали 2 966 новых случаев коронавирусной болезни.

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С начала пандемии в Украине Covid-19 заразились 175 678 человек. От осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли 3 557 пациентов.

Как в регионах соблюдают самоизоляцию:

Львов – 18,32%;

Киев – 17,85%;

Черновцы – 16,56%;

Ужгород – 15,89%;

Ивано-Франковск – 15,38%.

Коронавирус в Украине

Согласно со статистикой коронавируса в Украине, 19 сентября зафиксировали у 3 240 случаев.

За время пандемии обнаружили 172 712 случаев.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 48 украинцев, в общем умерло 3 516 человек.