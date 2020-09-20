Слуга народа нарушила закон, проведя съезд партии на территории КНУ им. Шевченко

Киевский центр партии Слуга народа провел свой съезд на территории главного корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, чем нарушил закон. В свою очередь студпарламент осудил такие действия политиков.
На съезде партии СН представили список кандидатов на выборы в Киевский городской совет.
Однако людей возмутил тот факт, что событие произошло на территории университета, где запрещена политическая агитация.
Впоследствии на это отреагировали в Студенческом парламенте университета. Там отметили, что осуждают любые политические акции и политическую агитацию на территории заведения, а также использование названия КНУ имени Тараса Шевченко для “удовлетворения политических интересов”.
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Таким образом партия нарушила закон Об образовании, потому что политики не имеют права осуществлять свою агитационную деятельность в учебных заведениях.
Эта деятельность также противоречит письму Министерства образования и науки Украины О недопущении политической агитации в учебных заведениях от 14 сентября 2020 года.
Кандидаты от партии Слуга народа
Ранее стало известно, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов возглавит список партии Слуга народа на местных выборах 2020 в Одесский областной совет.
Степанов согласился на это предложение.
По его мнению, это шанс реализовать изменения в Одесской области.