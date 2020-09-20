Владимир Зеленский обратился к своей команде

Президент Украины Владимир Зеленский призвал представителей своей команды к ответственности, ведь у них достаточно времени, чтобы доказать свою эффективность.

— Разве мы уже не хотим изменить страну? Нет? Не просто поменять фамилии на кабинетных табличках, а получить наконец эффективное, удобное, современное и адекватное государство? Так давайте менять. Не ныть, не жаловаться, не прятаться, не жаловаться на кого-то. А именно менять, — отметил президент.

Речь идет не только о местных выборах, но и о полной перезагрузке социальных отношений в обществе, которые ранее ознаменовались лишь коррупцией и нищетой.

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— Сейчас речь идет о том, куда мы все-таки хотим в итоге дойти? И хотим ли? Или уже сломались на полпути? Но разве настоящие изменения могут произойти без выигрыша, без победы, без веры в себя? Вот почему необходимо, чтобы блестели глаза. Чтобы вопреки. Чтобы все вокруг видели желание идти и бороться, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Также гарант заявил, что у его команды достаточно времени, чтобы продемонстрировать свою эффективность.

— Поэтому прямо и жестко хочу сказать всем своим. Заканчивайте отказываться от ответственности. Заканчивайте стелить себе соломку на случай чего-то непредвиденного. Заканчивайте готовить себе оправдания на будущее, — отметил Зеленский.

Президент не называл в своем обращении конкретных фамилий и ситуаций, однако упоминал местные выборы и стремление к борьбе на них.

Так, глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия накануне заявил, что его политической партии будет выгодно проиграть на местных выборах.

Он отметил, это поможет направить весь негатив по поводу плохих городов, плохих дорог, грязных улиц, неработающих коллекторов, лифтов не на Слугу народа, ведь не они же руководят городом.

В партии Слуга народа отметили, что слова Арахамии просто вырвали с контекста, а глава фракции рассуждал о разных версиях политтехнологов о местных выборах.