Законопроект О столице хотят рассмотреть еще до местных выборов

Во фракции Слуга народа работают над тем, чтобы начать рассмотрение законопроекта О столице еще до местных выборов.

Об этом заявил председатель партии Слуга народа и первый заместитель председателя фракции в парламенте Александр Корниенко.

— Мы работаем над законопроектом О столице, работаем над тем, чтобы он как можно скорее попал в повестку дня сессии Верховной Рады, он сейчас на повестке дня четвертой сессии. Мы работаем сейчас с коллегами из других фракций, с руководством фракции, чтобы мы могли к выборам попробовать начать его рассматривать и подарить киевлянам ту систему управления городом, а закон о Киеве — это об управлении городом, — сказал Корниенко.

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Законопроект №2143-3 О столице Украины — городе-герое Киеве Верховная Рада приняла в первом чтении в прошлом году, в октябре 2019 года. 15 июля профильный комитет Рады рекомендовал парламенту принять документ во втором чтении.