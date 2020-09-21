По состоянию на 21 сентября коронавирус в Украине подтвердили у 178 353 человек.

В стране немного улучшилась эпидситуация, за сутки выявили 2 675 новых случаев.

За время пандемии умерли от вируса 3 583 граждан, за сутки — 26. Выздороветь удалось 78 184 украинцам, за сутки — 672.

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Всего в стране провели 2 058 638 тестов методом ПЦР.

Ситуация с коронавируса в регионах

В Винницкой области — 5 322 (+54);

В Волынской области — 6 936 (+80);

В Днепропетровской области — 4 118 (+136);

В Донецкой области — 2 480 (+50);

В Житомирской области — 5 059 (+71);

В Закарпатской области — 9 189 (+35);

В Запорожской области — 2 934 (+55);

В Ивано-Франковской области — 12 538 (+156);

В Кировоградской области — 993 (8);

В Киевской области — 7 880 (+136);

Во Львовской области — 18 518 (+201);

В Луганской области — 759 (+5);

В Николаевской области — 2 551 (+82);

В Одесской области — 11 610 (+188);

В Полтавской области — 1 534 (+35);

В Ровенской области — 11 242 (+118);

В Сумской области — 3 117 (+94);

В Тернопольской области — 11 439 (+192);

В Харьковской области — 15 133 (+245);

В Херсонской области — 818 (+5);

В Хмельницкой области — 4 823 (+192);

В Черновицкой области — 3 165 (+123);

В Черкасской области — 3 096 (+61);

В Черниговской области — 3 341 (+78).

Города, где украинцы тщательно соблюдают самоизоляцию

Львов — 18,32%;

Киев — 17,85%;

Черновцы — 16,56%;

Ужгород — 15,89%;

Ивано-Франковск — 15,38%.

Коронавирус в Украине

По статистике коронавируса в Украине 20 сентября, в стране зафиксировали 175 678 случаев Covid-19, за сутки — 2 966 новых.

За время пандемии умерли от вируса 3 557 пациентов.

Выздороветь удалось 76 754 людям.