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Факты / Украина

2 675 случаев коронавируса за сутки – в Украине улучшилась эпидситуация

По состоянию на 21 сентября коронавирус в Украине подтвердили у 178 353 человек.

В стране немного улучшилась эпидситуация, за сутки выявили 2 675 новых случаев.

За время пандемии умерли от вируса 3 583 граждан, за сутки — 26. Выздороветь удалось 78 184 украинцам, за сутки — 672.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Всего в стране провели 2 058 638 тестов методом ПЦР.

Коронавірус в Україні 21 вересня

Ситуация с коронавируса в регионах

  • В Винницкой области — 5 322 (+54);
  • В Волынской области — 6 936 (+80);
  • В Днепропетровской области — 4 118 (+136);
  • В Донецкой области — 2 480 (+50);
  • В Житомирской области — 5 059 (+71);
  • В Закарпатской области — 9 189 (+35);
  • В Запорожской области — 2 934 (+55);
  • В Ивано-Франковской области — 12 538 (+156);
  • В Кировоградской области — 993 (8);
  • В Киевской области — 7 880 (+136);
  • Во Львовской области — 18 518 (+201);
  • В Луганской области — 759 (+5);
  • В Николаевской области — 2 551 (+82);
  • В Одесской области — 11 610 (+188);
  • В Полтавской области — 1 534 (+35);
  • В Ровенской области — 11 242 (+118);
  • В Сумской области — 3 117 (+94);
  • В Тернопольской области — 11 439 (+192);
  • В Харьковской области — 15 133 (+245);
  • В Херсонской области — 818 (+5);
  • В Хмельницкой области — 4 823 (+192);
  • В Черновицкой области — 3 165 (+123);
  • В Черкасской области — 3 096 (+61);
  • В Черниговской области — 3 341 (+78).

Города, где украинцы тщательно соблюдают самоизоляцию

  • Львов — 18,32%;
  • Киев — 17,85%;
  • Черновцы — 16,56%;
  • Ужгород — 15,89%;
  • Ивано-Франковск — 15,38%.

Коронавирус в Украине

По статистике коронавируса в Украине 20 сентября, в стране зафиксировали 175 678 случаев Covid-19, за сутки — 2 966 новых.

За время пандемии умерли от вируса 3 557 пациентов.

Выздороветь удалось 76 754 людям.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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