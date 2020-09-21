По состоянию на 21 сентября коронавирус в Украине подтвердили у 178 353 человек.
В стране немного улучшилась эпидситуация, за сутки выявили 2 675 новых случаев.
За время пандемии умерли от вируса 3 583 граждан, за сутки — 26. Выздороветь удалось 78 184 украинцам, за сутки — 672.
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Всего в стране провели 2 058 638 тестов методом ПЦР.
Ситуация с коронавируса в регионах
- В Винницкой области — 5 322 (+54);
- В Волынской области — 6 936 (+80);
- В Днепропетровской области — 4 118 (+136);
- В Донецкой области — 2 480 (+50);
- В Житомирской области — 5 059 (+71);
- В Закарпатской области — 9 189 (+35);
- В Запорожской области — 2 934 (+55);
- В Ивано-Франковской области — 12 538 (+156);
- В Кировоградской области — 993 (8);
- В Киевской области — 7 880 (+136);
- Во Львовской области — 18 518 (+201);
- В Луганской области — 759 (+5);
- В Николаевской области — 2 551 (+82);
- В Одесской области — 11 610 (+188);
- В Полтавской области — 1 534 (+35);
- В Ровенской области — 11 242 (+118);
- В Сумской области — 3 117 (+94);
- В Тернопольской области — 11 439 (+192);
- В Харьковской области — 15 133 (+245);
- В Херсонской области — 818 (+5);
- В Хмельницкой области — 4 823 (+192);
- В Черновицкой области — 3 165 (+123);
- В Черкасской области — 3 096 (+61);
- В Черниговской области — 3 341 (+78).
Города, где украинцы тщательно соблюдают самоизоляцию
- Львов — 18,32%;
- Киев — 17,85%;
- Черновцы — 16,56%;
- Ужгород — 15,89%;
- Ивано-Франковск — 15,38%.
Коронавирус в Украине
По статистике коронавируса в Украине 20 сентября, в стране зафиксировали 175 678 случаев Covid-19, за сутки — 2 966 новых.
За время пандемии умерли от вируса 3 557 пациентов.
Выздороветь удалось 76 754 людям.