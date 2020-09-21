Курс валют НБУ на 21 сентября 2020 в Украине

Курс доллара по состоянию на 21 сентября подорожал на 6 копеек.
Согласно обновленному курсу валют Национального банка Украины, курс иностранной валюты установлен на уровне 28,17 грн/1$.
Курс евро также вырос на 17 копеек — до 33,34 грн/1€.
Российский рубль немного упал в цене, его курс составляет 0,373 грн.
Курс валют на 21 сентября:
- $1 — 28,1718 грн;
- €1 — 33,3456 грн;
- 1 польский злотый — 7,4772 грн;
- 10 российских рублей — 3,7332 грн.
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Каким будет курс доллара на конец года
В конце 2020 года курс доллара будет около 28 грн/1$. Такой прогноз дал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
Не ожидает существенных колебаний курса доллара до конца года также Национальный банк Украины.