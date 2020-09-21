За время пандемии Covid-19 и карантина темой №2 после самого вируса стал рост домашнего насилия, заявил президент Владимир Зеленский на встрече с представителями общественных и международных организаций, посвященной противодействию домашнему насилию.

По его словам, только за первые полгода полиция получила почти вдвое больше обращений относительно домашнего насилия, чем за прошлое полугодие.

Зеленский отметил, что своеобразным итогом совместной работы Офиса президента, правительства, общественных организаций и международных экспертов стал “проект указа о неотложных мерах по предупреждению и противодействию домашнему насилию, насилию по признаку пола, защите прав лиц, пострадавших от такого насилия”.

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В конце выступления глава государства подписал документ, направленный на развитие сети реагирования на насилие.

— Человек должен быть уверен, что ему действительно помогут, а не создадут новые проблемы, — подчеркнул Зеленский.

Осенью Верховная Рада рассмотрит правительственный законопроект №3892, которым предусмотрено создание фонда для выплаты компенсаций пострадавшим от насильственных преступлений.

Он направлен на реализацию европейской Конвенции о защите потерпевших от насильственных преступлений 1983 года, которую Украина подписала в 2005 году, но до сих пор не ратифицировала.