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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Газпром хочет перекачать больше газа в Европу через Украину — Нафтогаз

Российский Газпром заказал дополнительные мощности для транспортировки газа через украинскую газотранспортную систему в Европу в октябре.

Аукцион по распределению мощностей состоялся на платформах RBP (Венгрия) и GSA (Польша) 21 сентября, сообщили в Нафтогазе.

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Это принесет дополнительный доход Нафтогазу и оператору ГТС Украины, отмечают в НАК.

Проблемы Северного потока-2

Федеральное сетевое агентство Германии отклонило заявку россиян на освобождение от регулирования ЕС газопровод Северный поток-2. Это означает, что даже если трубопровод таки достроят, то Кремль сможет использовать его только на половину.

Вторую часть мощности должны отдать альтернативным поставщикам. Такие правила на рынке ЕС.

Источник: Нафтогаз

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