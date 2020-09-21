В Запорожье и Киеве киберспециалисты СБУ разоблачили и заблокировали деятельность мощной ботофермы, которую использовала Россия, чтобы повлиять на местные выборы.

Для воздействия на электоральные настроения украинцев кураторы накануне выборов распространяли через интернет ложную информацию, направленную на разжигание межэтнической вражды и пропаганды сепаратизма.

Злоумышленники использовали SIM-карты украинских и иностранных операторов мобильной связи и создавали анонимные виртуальные аккаунты для распространения фейковых новостей о политической ситуации в Украине.



















Хотели повлиять на местные выборы: в Киеве и Запорожье разоблачили российские ботофермы / 5 фотографий

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Во время обысков правоохранители изъяли технику и SIM-карты на сумму более 1 млн грн, а также компьютерное оборудование, на котором размещался виртуальный сервер со специализированным программным обеспечением.

В феврале этого года ботоферму разоблачили в Бердянске, ею руководили из России. Местный житель публиковал фейки и манипулятивные материалы о пандемии коронавируса.