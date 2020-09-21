Пункт пропуска Новые Яриловичи в Черниговской области на украинско-белорусской границе 21 сентября возобновил работу.
Ограничения были введенны из-за распространения коронавируса, однако его закрытие привело к накоплению траспорта в пункте пропуска Выступовичи.
Сейчас в очереди на въезд в Украину около 550 автомобилей, а на выезд — 250.
Читайте: Лукашенко назначил “виновных” в протестах, среди них – Украина
Хасиды на границе
16 сентября Кабмин поддержал закрытие пункта пропуска на границе с Беларусью в Черниговской области Новые Яриловичи, где несколько дней находились паломники-хасиды, не оставлявшие попыток попасть в Украину.
Глава МВД Арсен Аваков тогда заявил, что ограничительные меры ввели из-за распространения коронавирусной болезни.
Источник: ДМСУ
Фото: Держприкордонслужба