Пункт пропуска Новые Яриловичи в Черниговской области на украинско-белорусской границе 21 сентября возобновил работу.

Ограничения были введенны из-за распространения коронавируса, однако его закрытие привело к накоплению траспорта в пункте пропуска Выступовичи.

Сейчас в очереди на въезд в Украину около 550 автомобилей, а на выезд — 250.

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Хасиды на границе

16 сентября Кабмин поддержал закрытие пункта пропуска на границе с Беларусью в Черниговской области Новые Яриловичи, где несколько дней находились паломники-хасиды, не оставлявшие попыток попасть в Украину.

Глава МВД Арсен Аваков тогда заявил, что ограничительные меры ввели из-за распространения коронавирусной болезни.

Источник: ДМСУ

Фото: Держприкордонслужба