В Минобороны показали улучшенный сухпаек, разработанный для военнослужащих.

Ведомство представило расширенную линейку улучшенных рационов сухого пайка нового образца на базе так называемой 10-й нормы, рассчитанный на разовый прием пищи.

— Среди преимуществ обновленной версии — расширение до 24-х рационов, вместо довольно однообразных блюд из предыдущего сухпайка, увеличено содержание мяса и реторт-пакеты, современные и, по отзывам военнослужащих, удобнее, чем жестяные банки, — отметили в пресс- службе Минобороны.

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Ведомство представило два из 24-х рационов, в которые входят 100 граммов мясной консервы, 60 граммов паштета, 280 граммов блюда (например гречка с овощами и свининой), в которую включены 50 граммов мяса, галетное печенье, стик меда, кофе и чай.

Дело в том, что ранее в Украине действовали нормы, по которым военный может получить только суточный сухпаек.



















Мясо, печенье и кофе: Минобороны разработало новый сухпаек для военных / 5 фотографий

Тренировки подразделений зенитных ракетных войск

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Оборудование боевых позиций и обустройство полевых лагерей происходит в рамках стратегических командно-штабных учениях Об’єднані зусилля-2020.