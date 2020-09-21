Президент Украины Владимир Зеленский не уйдет в отставку из-за несвоевременного информирования Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имуществе семьи.

По его словам, это произошло из-за ошибки, которая не является поводом для отставки.

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Об этом говорится в ответе на электронную петицию с призывом подать в отставку из-за нарушения закона О предотвращении коррупции.

— О нарушении, которое, по мнению автора петиции, является основанием для объявления мной отставки с поста президента Украины, то она заключается в несвоевременном информировании НАПК об изменениях в имуществе моей семьи и произошло в результате ошибки и не связано с корыстными мотивами, — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что, когда ошибка была обнаружена, то он публично ее признал и исправил, а ее последствия не навредили ни гражданам, ни государству.

Семья президента Владимира Зеленского в 2019 году получила 5,1 млн грн прибыли в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа, а также потратила на приобретение ОВГЗ 5,2 млн грн — это 50 прожиточных минимумов. Однако глава государства вовремя не внес соответствующие изменения в Реестр деклараций и готов нести за это ответственность.

Он лично сообщил в НАПК о нарушении законодательства, поскольку должен был сообщить об изменениях в течение 10 дней с момента покупки и продажи облигаций.

7 июля 2020 года Зеленский получил от НАПК два протокола об административном нарушении.