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Факты / Украина / Общество

Образование без политики: в Киеве студенты КНУ собрались на акцию протеста

В понедельник, 21 сентября, в Киеве возле университета им. Шевченко студенты протестуют против участия вуза в политических мероприятиях.

На акцию Образование без политики собрались студенты, которые недовольны проведением накануне на территории университета партийной конференции Слуги народа.

Студенты пришли с плакатами Нет зеленому КНУ, Образование без политики, Красный — цвет стыда, Студенты молчать не будут.

протесты студентов КНУ

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Участники акции таким образом высказывают недовольство по поводу работы администрации университета и считают, что проведение политического мероприятия на территории учебного заведения нарушает закон О высшем образовании.

Студенты выдвинули ряд требований:

  • отстранить ректора университета Леонида Губерского от занимаемой должности на время проведения независимого расследования;
  • исключить любое влияние и агитацию со стороны политических партий в учреждениях образования;
  • предоставить документы, которые разрешили провести партийную конференцию Слуги народа;
  • гарантировать, что не будет преследований студентов, которые публично выражают свое мнение.

20 сентября киевский центр партии Слуга народа провел свой съезд на территории главного корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, чем нарушил закон.

Людей возмутил тот факт, что событие произошло на территории университета, где запрещена политическая агитация.

Источник: Интерфакс-Украина

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