Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила новые ограничения в регионах, попавших в красную зону из-за Covid-19.
Новые карантинные ограничения вводятся с 00.00 22 сентября 2020 года. Они включают предложения региональной власти.
В населенных пунктах, которые попали в красной зоны, ограничили:
- посадку пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения;
- посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах;
- прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах, кафе, торгово-развлекательных центрах, спортивных залах, фитнес-центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания и т.д.
Исключения: торговля продуктами, горючим, средствами гигиены, лекарствами и т. д. Учреждениям питания можно работать на доставку.
Кроме этого, в некоторых регионах будут действовать дополнительные ограничения. Так, посещение высших учебных заведений запретили в:
- Чопе Закарпатской области;
- Славуте и в Волочиском районе Хмельницкой области;
- Каневе Черкасской области;
- Герцеивському, Кельменецком районах Черновицкой области.
В Чопе также запретили перевозки пассажиров любым транспортом, кроме легковых авто, в которых количество пассажиров не более пяти человек без учета детей в возрасте до 14 лет.
С 21 сентября обновилось распределение по карантинным зонам и продлится оно до 4 октября включительно.
Киев не смог выйти из оранжевой карантинной зоны, поэтому остается там еще на 14 дней.