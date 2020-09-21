Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила новые ограничения в регионах, попавших в красную зону из-за Covid-19.

Новые карантинные ограничения вводятся с 00.00 22 сентября 2020 года. Они включают предложения региональной власти.

В населенных пунктах, которые попали в красной зоны, ограничили:

посадку пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения;

посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах;

прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах, кафе, торгово-развлекательных центрах, спортивных залах, фитнес-центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания и т.д.

Исключения: торговля продуктами, горючим, средствами гигиены, лекарствами и т. д. Учреждениям питания можно работать на доставку.

Кроме этого, в некоторых регионах будут действовать дополнительные ограничения. Так, посещение высших учебных заведений запретили в:

Чопе Закарпатской области;

Славуте и в Волочиском районе Хмельницкой области;

Каневе Черкасской области;

Герцеивському, Кельменецком районах Черновицкой области.

В Чопе также запретили перевозки пассажиров любым транспортом, кроме легковых авто, в которых количество пассажиров не более пяти человек без учета детей в возрасте до 14 лет.

С 21 сентября обновилось распределение по карантинным зонам и продлится оно до 4 октября включительно.

Киев не смог выйти из оранжевой карантинной зоны, поэтому остается там еще на 14 дней.