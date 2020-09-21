В Крыму 29 поселений отключили от водоснабжения

Города на севере Крыма остались без воды, поскольку пересохли скважины, которые обеспечивают водой 29 поселений полуострова.

Так называемый глава ГУП Вода Крыма Владимир Баженов сказал, что утром 21 сентября 29 села переведены на режимное водоснабжение или на подвоз воды в связи с тем, что дебет в скважинах, скажем так, исчез.

Воду в села Северного Крыма будут доставлять цистернами. С конца августа таким образом доставляют воду в 39 поселений центральной части полуострова, однако в системе снабжения наблюдаются сбои.

Читайте: ООН назвала виновника проблем с водой в оккупированном Крыму

Во многих районах Симферополя из-за низкого давления жители не получают воду даже надлежащие два часа в сутки. В 45 многоэтажках вода не поднимается выше пятого этажа.

Также “чиновники-оккупанты” признали, что из-за введения графика в изношенной системе водоснабжения начались регулярные поломки, которые не позволяют подавать воду вовремя.

Обвинения России

11 сентября главный оккупант Крыма Сергей Аксенов заявил, что против украинских чиновников, отдавших приказ перекрыть Северо-Крымский канал, нужно возбудить уголовные дела.

Со своей стороны спикер МИД России Мария Захарова назвала “водную блокаду Крыма” якобы нарушением Киевом своих обязательств, закрепленных в международных документах.

Источник: Новая газета, Крим.Реалии