Столичная власть контролирует и проверяет соблюдение учебными заведениями регламентов работы и противоэпидемических мероприятий.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

— Что касается учебного процесса в столице. Мы держим ситуацию под контролем. И проверяем соблюдение учебными заведениями определенных регламентов их работы. И там, где выявляют больных детей или педагогов, классы или школы отправляют на дистанционное обучение, — сказал Виталий Кличко.

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Он сообщил, что сейчас пять школ закрыты на карантин из-за случаев заболевания среди учителей. По одной школе — в Голосеевском, Дарницком, Оболонском, Печерском и Соломенском районах столицы.

— В 122 школах перевели на самоизоляцию и дистанционное обучение в целом 328 классов, где есть больные ученики. Всего больных коронавирусом школьников в столице — 267. Но 127 педагогов, — сообщил Кличко.

Он отметил, что в дошкольных учреждениях города из-за выявленных случаев вируса временно закрыты 15 групп. Один сад закрыт на карантин. Наполненность детей в детских садах сегодня — примерно 50 процентов.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 21 сентября коронавирус в Украине подтвердили у 178 353 человек.

В стране немного улучшилась эпидситуация, за сутки обнаружили 2 675 новых случаев.