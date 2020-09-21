В Ивано-Франковской области школы начали работу в обычном режиме

На Ивано-Франковщине открылись школы. Все учебные заведения начали обучение в обычном режиме.

Об этом сообщил глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив.

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— Все школы начали обучение, но опасность коронавируса остается большой. Поэтому призываю всех к масочному режиму и использованию антисептиков. Педагогов прошу обеспечить все необходимые протоколы. Если все совместно будем противодействовать коронавирусной инфекции, если обеспечим коллективную ответственность, все будет хорошо, — отметил Федоров.

По информации Департамента здравоохранения ОГА, в области ежедневно госпитализируют около 160 человек с подозрением на коронавирус.

Наибольшее количество больных в последнее время регистрируют в Тисменицком, Калушском, Коломыйском, Надвирнянском районах и в областном центре — Ивано-Франковске.

Карантинные зоны

По состоянию на 21 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила разделение на зоны карантина в Украине.

Сейчас в оранжевую зону попали города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Косовский, Рогатинский, Рожнятовский и Тисменицкий районы.

До красной зоны принадлежат город Чоп, Самборский и Пустомытовский районы Львовской области, город Бережаны, Залищицький, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области, город Салават и Волочисский район Хмельницкой области, город Канев Черкасской области, Герцеивський и Кельменецкий районы Черновицкой области и город Нежин и Носовский район Черниговской области.

Источник: Ивано-Франковская ОГА