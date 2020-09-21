По состоянию на 21 сентября только два региона страны готовы к дальнейшему ослаблению карантинных мер — Кировоградская и Херсонская области.

В то же время сложной эпидситуация остается в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и Киеве.

Все они не соответствуют показателю — заболеваемость за 14 дней на 100 тыс., который должен быть <40. Самый высокий показатель заболеваемости зафиксировали в таких регионах:

Тернопольская область — 390,9 человек на 100 тыс. населения;

Черновицкая область — 210,4 человека на 100 тыс. населения;

Ивано-Франковская область — 160,4 человека на 100 тыс. населения.

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Эпидситуация в Украине

Минздрав установил три признака, по которым оценивает уровень сложности эпидситуации в регионе.

Так, регионом со значительным распространением коронавируса считается тот, где присутствует превышение показателей хотя бы по одному из критериев:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения — более 50% в течение пяти дней;

среднее количество тестов методом ПЦР и ИФА — >24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней;

показатель заболеваемости за 14 дней — <40 на 100 тыс. населения.

Однако в целом, согласно статистике коронавируса в Украины 21 сентября, в стране зафиксировали уменьшение суточного прироста — 2 675 новых больных.