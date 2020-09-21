Из-за распространения коронавируса в Киеве на карантин закрыли уже пять школ.

По одной школе закрыто в Дарницком, Оболонском, Голосеевском, Печерском и Соломенском районах города.

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Всего на карантине находятся 328 классов в 122 школах. Среди учеников 267 случаев заражения, а среди педагогов — 127.

Центральная избирательная комиссия разработала закон, который регламентирует проведение выборов во время карантина.

Представитель фракции Слуга народа Александр Корниенко заявил, что законопроект Верховная Рада рассмотрит в ближайшее время.

Укрзализныця с 21 сентября возобновила продажу билетов на ряд поездов со станций, где ранее продажа билетов была закрыта из-за эпидемической ситуации.

Билеты будут продавать на станциях Коломыя, Ивано-Франковск, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, Новоселица и Клевань на поезда:

№1/2 Ивано-Франковск – Константиновка;

№8/7 Черновцы – Киев;

№12/11 Одесса – Львов;

№15/16 Харьков – Рахов;

№21/22 Харьков – Трускавец;

№41/42 Днепр – Трускавец;

№43/44 Ивано-Франковск – Киев;

№45/46 Ужгород – Лисичанск;

№49/50 Киев – Трускавец;

№81/82 Киев – Ужгород;

№86/85 Львов – Новоалексеевка;

№98/97 Ковель – Киев;

№108/107 Одесса – Ужгород;

№110/109 Львов – Херсон;

№118/117 Черновцы – Киев;

№136/135 Одесса – Черновцы

№145/146 Киев – Измаил;

№217/218 Киев – Рахов;

№702/701 Львов – Черновцы

№715/716 Киев – Львов;

№743/744 Киев – Львов;

№749/750 Киев – Ивано-Франковск.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 21 сентября коронавирус в Украине подтвердили у 178 353 человек.

В стране немного улучшилась эпидситуация, за сутки обнаружили 2 675 новых случаев.