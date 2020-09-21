Из-за распространения коронавируса в Киеве на карантин закрыли уже пять школ.
По одной школе закрыто в Дарницком, Оболонском, Голосеевском, Печерском и Соломенском районах города.
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Всего на карантине находятся 328 классов в 122 школах. Среди учеников 267 случаев заражения, а среди педагогов — 127.
Центральная избирательная комиссия разработала закон, который регламентирует проведение выборов во время карантина.
Представитель фракции Слуга народа Александр Корниенко заявил, что законопроект Верховная Рада рассмотрит в ближайшее время.
Укрзализныця с 21 сентября возобновила продажу билетов на ряд поездов со станций, где ранее продажа билетов была закрыта из-за эпидемической ситуации.
Билеты будут продавать на станциях Коломыя, Ивано-Франковск, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, Новоселица и Клевань на поезда:
- №1/2 Ивано-Франковск – Константиновка;
- №8/7 Черновцы – Киев;
- №12/11 Одесса – Львов;
- №15/16 Харьков – Рахов;
- №21/22 Харьков – Трускавец;
- №41/42 Днепр – Трускавец;
- №43/44 Ивано-Франковск – Киев;
- №45/46 Ужгород – Лисичанск;
- №49/50 Киев – Трускавец;
- №81/82 Киев – Ужгород;
- №86/85 Львов – Новоалексеевка;
- №98/97 Ковель – Киев;
- №108/107 Одесса – Ужгород;
- №110/109 Львов – Херсон;
- №118/117 Черновцы – Киев;
- №136/135 Одесса – Черновцы
- №145/146 Киев – Измаил;
- №217/218 Киев – Рахов;
- №702/701 Львов – Черновцы
- №715/716 Киев – Львов;
- №743/744 Киев – Львов;
- №749/750 Киев – Ивано-Франковск.
Коронавирус в Украине
По состоянию на 21 сентября коронавирус в Украине подтвердили у 178 353 человек.
В стране немного улучшилась эпидситуация, за сутки обнаружили 2 675 новых случаев.