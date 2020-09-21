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Факты / Украина

Закрытые школы в Киеве и выборы во время пандемии: карантин 21 сентября

Из-за распространения коронавируса в Киеве на карантин закрыли уже пять школ.

По одной школе закрыто в Дарницком, Оболонском, Голосеевском, Печерском и Соломенском районах города.

Читайте: Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

Всего на карантине находятся 328 классов в 122 школах. Среди учеников 267 случаев заражения, а среди педагогов — 127.

Центральная избирательная комиссия разработала закон, который регламентирует проведение выборов во время карантина. 

Представитель фракции Слуга народа Александр Корниенко заявил, что законопроект Верховная Рада рассмотрит в ближайшее время. 

Укрзализныця с 21 сентября  возобновила продажу билетов на ряд поездов со станций, где ранее продажа билетов была закрыта из-за эпидемической ситуации. 

Билеты будут продавать на станциях Коломыя, Ивано-Франковск, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, Новоселица и Клевань на поезда:

  • №1/2 Ивано-Франковск – Константиновка;
  • №8/7 Черновцы – Киев;
  • №12/11 Одесса – Львов;
  • №15/16 Харьков – Рахов;
  • №21/22 Харьков – Трускавец;
  • №41/42 Днепр – Трускавец;
  • №43/44 Ивано-Франковск – Киев;
  • №45/46 Ужгород – Лисичанск;
  • №49/50 Киев – Трускавец;
  • №81/82 Киев – Ужгород;
  • №86/85 Львов – Новоалексеевка;
  • №98/97 Ковель – Киев;
  • №108/107 Одесса – Ужгород;
  • №110/109 Львов – Херсон;
  • №118/117 Черновцы – Киев;
  • №136/135 Одесса – Черновцы
  • №145/146 Киев – Измаил;
  • №217/218 Киев – Рахов;
  • №702/701 Львов – Черновцы
  • №715/716 Киев – Львов;
  • №743/744 Киев – Львов;
  • №749/750 Киев – Ивано-Франковск.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 21 сентября коронавирус в Украине подтвердили у 178 353 человек.

В стране немного улучшилась эпидситуация, за сутки обнаружили 2 675 новых случаев.

Фото: Pixabay

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