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Факты / Украина / Общество

Обвинение беспочвенно: Слуга народа о съезде на территории КНУ им. Шевченко

Партийная конференция Слуги народа возле университета им. Шевченко была проведена с соблюдением законодательства.

Об этом заявили в партии Слуга народа.

Там отметили, что обвинения в нарушениях — безосновательно.

— Мероприятие состоялось на части открытой территории вуза выходного дня, когда не производится образовательный процесс, при отсутствии преподавателей и студентов. При этом не использовались аудитории или здания учебного заведения, его работники не привлекались к организации, а сцену демонтировали и убрали в воскресенье, — говорится в сообщении партии.

Также там отметили, что другие политические партии неоднократно проводили свои мероприятия на территории вузов — на условиях аренды помещений и без агитации студентов.

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Слуга народа считает, что внутренний дворик КНУ должен быть публично доступным, поэтому будет выступать с инициативой открыть внутренний двор университета для всех окружающих.

Партийная конференция Слуги народа состоялась 20 сентября. Однако студенты протестуют против участия вуза в политических мероприятиях.

Они пришли с плакатами Ни зеленом КНУ, Образование без политики, Красный — цвет стыда, студенты молчать не будут.

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