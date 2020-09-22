Apple открыла вакансию украиноязычного аналитика для Siri

Компания Apple объявила о новой вакансии — аналитик аннотаций для системы Siri на украинском языке. Siri — это персональный помощник, который разговаривает, отвечает на вопросы, выполняет некоторые задачи.

Основные критерии к претендентам — отличное знание украинского и английского языков, замечательные навыки слушания, способность понимать украинские диалекты.

Среди других требований — типичные характеристики вроде самоорганизованности, гибкости, умений работать в команде, внимательности к деталям и др.

Читайте: Презентация нового iPhone 12 – возможная дата

По словам Apple, во время работы кандидат будет слушать и транскрибировать аудиоматериалы. Также он будет следить, как Siri использует язык, оценивать качество ее ответов.

Кроме того, в обязанности входит проведение операций с данными клиентов, аналитика. Офис находится в городе Корк (Ирландия).

Новинки Apple 2020

В середине сентября компания Apple традиционно представила миру свои новинки. В этом году ими стали iPad 8, iPad Air, часы Apple Watch 6 и бюджетный вариант Apple Watch SE.

Также производитель заявил о введении единой подписки на все сервисы. Будут доступны три пакета — индивидуальный, семейный и Premier.

Медиапровайдер Netflix начал сотрудничество с украинскими студиями дубляжа для озвучки фильмов. Сейчас на сайте можно просматривать контент с украинскими субтитрами.

Источник: Apple