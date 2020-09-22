Чем питаются украинские президенты и кто готовил на свадьбе Каменских и Потапа

Высокая кухня. Что едят президенты Украины? Меню для первых выведывала Анастасия Галкина. Она познакомилась с человеком, который кормит украинских гарантов. Знакомьтесь, повар-экспериментатор, победитель Мастер-Шеф. Профессиналы-2 — Евгений Грибеник.

Ему — 38. Он — тот самый шеф-повар, в котором души не чают украинские президенты и звезды шоу-бизнеса: Евгений Грибеник. Готовит с 15 лет. Начинал с советских котлет, кулинарного техникума и работы в Киото.

В 32 года поехал учиться во Францию, в одну из самых влиятельных кулинарных школ в Европе – Ferrandi, основанную в Париже в 1920 году. Преподаватели школы – звезды кулинарии, обладатели звезд Мишлен. Двухнедельное обучение там стоит от €3 тыс.

— Это колыбель европейской кулинарной культуры. Они первые, кто додумался систематизировать все рецепты и вывести их на новый уровень. Великая кухня идет с французской базы. Повара едут учиться во Францию за техниками, — рассказывает Евгений.

Сейчас Евгений сам стал преподавателем в Академии шеф-поваров Украины. Учит будущих звезд кулинарии вкусно сочетать продукты. Как вам помидор со вкусом клубники?

Умеете такое готовить? А недавно, вся страна узнала о Евгении, как о победителе серьезного кулинарного шоу Мастер-Шеф. Профессионалы-2. В данный момент Евгений работает в престижном киевском ресторане. Его блюда почитают даже президенты. Он кормил почти всех: начиная от первого гаранта Украины – Леонида Кравчука, до действующего – Владимира Зеленского. Президенты приезжают к нему в сопровождении охраны, вместе с помощниками. Во время таких визитов, ресторан не закрывают. Посетители остаются на местах.

— Ресторан во время посещения президента оцепляется личной охраной, но они не мешают остальным гостям ходить свободно и получить удовольствие от еды. Нет такого, что ресторан закрывают. Мы в таком же мире как и они.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дядя Женя (@evgenchef1981) 19 Июл 2020 в 12:21 PDT

Президенты редко делают заказы по меню. Просят Евгения приготовить простую, домашнюю еду. Ее очень любит первый президент Украины – Леонид Кравчук. Вареники и охота – два увлечения Леонида Макаровича, о которых знает вся страна.

— Недавно был Леонид Макарович — первый президент. Вареники с вишней ел. Были основные блюда, закуски. А потом говорит: Я хочу вареников! Съел вареники, мы сфотографировались, я в живую познакомился с легендарным человеком, — делится впечатлениями Грибеник.

Кстати, именно вареники были любимым лакомством советского лидера, Генерального секретаря ЦК КПСС – Леонида Брежнева. Говорят, что именно через приготовленные вареники, жена – Виктория Брежнева влияла на решения мужа. А как вам такой советский факт? Выходя в люди, председатели брали с собой личных дегустаторов. Традиция проверять пищу на отраву пошла еще со времен Римской империи. Там модно было травить конкурентов, подмешивая яд в вино или еду. Через тысячи лет кое-что так и не поменялось. Евгений Грибеник вспоминает, как 15 лет назад кормил третьего президента Украины – Виктора Ющенко. Всю еду, которую собирался съесть бывший гарант, сначала проверяли спецслужбы.

— Когда, я 15 лет назад готовил господину Ющенко, был человек, который действительно проводил тестинг. Но не в разрезе: умрет, не умрет. Или: отравили или не отравили. Был санитарный врач, который следил за качеством приготовления, за санитарным состоянием места, где готовят, чтобы тарелки пропаренные, в перчатках все были. Но в последние годы нету таких людей. Они едят тоже самое, что едим и мы.

Однако, это касается не всех. Вспомните, президента-беглеца Виктора Януковича. В его рационе настоящие деликатесы, о которых в одном из интервью рассказал его личный повар Максим Тонконог. Котлеты из кабана, котлеты из щуки с красной икрой. Ели когда-то такое? Большинство продуктов выращивались в Межигорье. Так у Януковича появилась своя молочная кухня, своя теплица и даже ферма.

Остальные продукты закупали только у проверенных поставщиков. Сначала они проходили лабораторию, а потом уже дегустаторов. С безопасностью у экс-президента было жестко. С ним всегда ездило две машины скорой помощи. Евгений Грибеник тоже готовил в ресторане для Виктора Януковича, впрочем, вспоминать его не желает.

— Одного президента пропустим.

Знает Евгений, что любят покушать пятый президент Украины Петр Порошенко, и шестой – действующий президент – Владимир Зеленский.

— Сегодняшний гарант любит рыбу. Постоянно ест рыбу, и все блюда из рыбы. А бывший, бывший кушал мясо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дядя Женя (@evgenchef1981) 1 Июн 2020 в 12:57 PDT

Владимир Зеленский в еде неприхотлив. Президент Украины не раз говорил, что он может есть что угодно. Фаст-фуд — редко, но иногда себе позволяет. Вспомните, как год назад, Зеленский провел 14-часовой пресс-марафон, на столе у гаранта были бургер и пицца.

— Очень хорошо, что они позволяют себе питаться так же, как и едят их граждане страны, в которой они президенты.

Шеф-повар Евгений Грибеник уважаемый и в звездных кругах. Именно его команда накрывала свадебный стол Потапа и Насти Каменских. Одну из самых громких свадеб сыграли в мае 2019 года. Она была в европейском стиле. Меню составляли в традиционном — итальянском. Именно эта кухня близка Насте Каменских. Более пяти лет певица жила в Италии.

—Мы делали большой стол, как рынок. Там были наши сыры крафтовые, колбасы. Это все повара стояли и нарезали. Угощали гостей. Интересное было мероприятие.

Согласитесь, заказчики у Евгения Грибеника — известные и требовательные. Впрочем, сам шеф-повар звездную болезнь не получил. Он работает так же, как и другие, каждый день экспериментирует со вкусами, придумывает новые, эксклюзивные блюда. А еще есть один ритуал, который позволяет ежедневно развиваться шеф-повару. Утром он читает, хотя бы по десять страниц полезной для него литературы.

— У меня нет звездной болезни. Я работаю каждый день, с 11-12 в ресторане. Работаю со всеми поварами, стою на процессах. Я не страдаю звездной болезнью.

Цены в ресторане у Евгения Грибеника от 35 грн за выпечку до 6 тис. грн за мраморный стейк. Шеф-повар с 20-летним стажем гордится тем, что может готовить для известных и значительных людей нашей страны. Впрочем, добавляет, еда — это не просто средство утолить голод.

Истории известно немало случаев, когда судьба межгосударственных решений, а порой и мнение о самой стране складывалась не за столом переговоров, а за столом обеденным. И не всегда все шло как по маслу. Иногда пахло жареным, а иногда заваривалась такая каша, которую приходилось долго расхлебывать. Поэтому, повар влиятельных лиц государства — должность хоть и не политическая, но весовая. И это – не удивительно. Ведь в руках одного человека — жизни самых влиятельных людей Украины.

Анастасия Галкина